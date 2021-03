DOOM Eternal : The Ancient Gods – Part Two montre son trailer complet et sortira demain

On l’aura attendu ce trailer. Après avoir teasé son teaser (c’est technique), puis montré ce dernier avec quelques secondes de vidéo, le trailer final de DOOM Eternal : The Ancient Gods – Part Two est enfin là, et il apporte une bonne nouvelle avec lui.

La guerre commence demain

Ce nouveau trailer met en évidence la guerre totale qui se prépare dans ce DLC, et qui mettra fin à toute l’intrigue qui est en cours. La meilleure nouvelle de cet trailer reste celle de la date de sortie de ce DLC, qui sortira le 18 mars, soit dès demain ! Vous pourrez donc bientôt découvrir cette conclusion épique avec The Ancient Gods – Part Two, le dernier DLC du titre.

DOOM Eternal est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.