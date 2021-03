DOOM Eternal dévoile son teaser pour son DLC The Ancient Gods – Part Two

On a beaucoup parlé de Bethesda la semaine dernière, mais en dehors du rachat de l’éditeur par Microsoft, il ne faut pas oublier que DOOM Eternal se prépare à recevoir du nouveau contenu avec son DLC The Ancient Gods – Part Two. Après nous avoir prévenu qu’un teaser arriverait aujourd’hui, Bethesda nous offre quelques secondes de vidéo à nous mettre sous la dent.

DOOM : Endgame

Vingt secondes, c’est peu, mais c’est tout ce que vous aurez avant le vrai reveal du trailer prévu pour le 17 mars, soit mercredi. Ces quelques instants vous permettent néanmoins d’apprécier l’ambiance de ce nouveau DLC, aux allures de conclusion épique pour le jeu.

DOOM Eternal est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.