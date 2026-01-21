Donkey Kong Country Returns HD : Dixie Kong arrive avec la mise à jour 1.1.0 avec des améliorations sur Switch 2

Nouveautés patch 1.1.0

C’est donc cette nuit que Nintendo s’est dit que c’était le bon moment pour déployer une mise à jour 1.1.0 pour Donkey Kong Country Returns HD. En plus d’apporter quelques nouvelles choses, le titre est désormais amélioré pour la Switch 2 : graphismes en haute définition avec une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides et la prise en charge du GameShare.

Bien sûr, la nouveauté majeure réside en l’apparition de Dixie Kong, personnage récurrent dans la série et qui est désormais jouable. Elle dispose d’une animation différente de Diddy Kong lorsqu’elle saute et quand vous jouez en duo, le deuxième joueur pourra alterner entre Diddy et Dixie. Notez également l’apparition d’un mode Turbo Attack, pour refaire les niveaux à toute vitesse ; l’objectif étant de terminer le plus rapidement un niveau pour obtenir une médaille.

Voici les nouveautés apportées par la mise à jour 1.1.0 :

Ajout de Dixie Kong

Ajout d’un mode Turbo, un mode contre-la-montre où tout est accéléré

Des visuels améliorés

Une meilleure résolution et des temps de chargement réduits sur Switch 2

La compatibilité GameShare sur Switch 2

Prise en charge de la langue portugaire (Brésil)

Cette mise à jour est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch et Switch 2. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, on vous invite à lire notre test de Donkey Kong Country Returns HD.