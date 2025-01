Test Donkey Kong Country Returns HD – Un autre remaster facile d’un chef d’œuvre de la plateforme

Même si les regards sont tournés ailleurs du côté de Nintendo, il ne faut pas négliger la sortie de Donkey Kong Country Returns HD sur Switch. Ce remaster, certes peu susceptible de susciter un enthousiasme démesuré – la plupart des fans du célèbre gorille connaissant déjà très bien ce titre – n’en reste pas moins un classique intemporel du jeu de plateforme. Il s’inscrit néanmoins dans la lignée des nombreux portages »faciles » de la firme, qui offrent peu de nouveautés à véritablement se mettre sous la dent.

Conditions de test : Nous avons terminé Donkey Kong Country Returns HD sur Switch OLED (sachant que nous avions déjà complété le jeu sur Wii à l’époque). Nous n’avons malheureusement pas pu essayer le mode coopération.

Un retour aux sources post-N64

En 2010, sur Wii, Donkey Kong Country Returns a marqué le retour tant attendu de la franchise autrefois développée par Rare sur Nintendo 64. Retro Studios avait accompli un excellent travail en proposant un titre qui restait fidèle aux jeux originaux tout en introduisant des nouveautés bien pensées. Précisons qu’en 2013, le jeu a bénéficié d’une version portable sur 3DS, adaptée par Monster Games. Aujourd’hui, la boucle est bouclée : le jeu revient en version remastérisée sur la console hybride de Nintendo, grâce au studio polonais Forever Entertainment.

Donkey Kong Country Returns HD est un véritable ovni dans l’écosystème Nintendo : un jeu de plateforme extrêmement exigeant où la patience et la précision sont les maîtres-mots. Contrairement à un Kirby très accessible ou à un Mario qui équilibre défi et approche familiale, ce titre propose un challenge corsé de bout en bout, soutenu par un level design ingénieux mais impitoyable. Cependant, Nintendo a souhaité rendre le jeu plus accessible en ajoutant un mode « moderne », conçu pour réduire la frustration

Ce mode moderne offre à Donkey Kong trois cœurs (contre deux dans la version originale) et introduit de nouveaux objets disponibles chez Cranky Kong, comme un perroquet qui aide à trouver les pièces de puzzle ou un ballon qui sauve d’une chute mortelle. Heureusement, pour les puristes, le mode classique reste disponible, permettant de retrouver l’expérience authentique d’origine, sans ces assistances.

Un choix judicieux, d’autant que Donkey Kong Country Returns HD peut toujours se jouer en coopération locale. Le mode moderne facilite ainsi l’accès pour jouer avec un enfant ou une personne peu habituée à ce type de défi exigeant. En mode coop, le second joueur peut incarner Diddy Kong, qui se déplace librement, tire des cacahuètes sur les ennemis et plane grâce à son tonneau-propulseur. Même en solo, Donkey Kong peut exploiter cette capacité lorsque Diddy Kong est perché sur son dos.

Une nostalgie sensiblement identique

Pour ainsi dire, cette version Switch de Donkey Kong Country Returns HD n’apporte malheureusement pas de nouveautés en matière de contenu, en dehors des ajouts de la version 3DS, notamment les huit niveaux supplémentaires absents de la version Wii. Même pour les personnes qui souhaiteraient découvrir la série, il est difficile de ne pas ressentir l’ombre de Donkey Kong Country: Tropical Freeze, un portage de la version Wii U sur Switch qui surpasse son prédécesseur dans tous les domaines. Si vous avez l’occasion de jouer aux deux titres à la suite, ce sera un pur régal. Mais pour les budgets serrés, on conseille évidemment en priorité le titre sorti en 2018.

Cela dit, Donkey Kong Country Returns HD demeure un excellent jeu de plateforme et une option idéale en cette période de vaches maigres en attendant l’annonce de la future console de Nintendo. Le jeu mise avant tout sur la nostalgie des fans de l’époque Nintendo 64, avec une esthétique familière : jungles luxuriantes, temples mystérieux, cavernes sombres… Le tout accompagné de musiques réorchestrées issues principalement des anciens jeux de la franchise. On retrouve également tous les éléments de gameplay interactif qui ont fait la renommée de la série comme les tonneaux propulseurs, les séquences en chariot de mine ou encore le retour de ce bon vieux Rambi.

L’essentiel du travail de Forever Entertainment s’est concentré sur une mise à jour graphique. Le jeu est plus beau que jamais en HD, avec des textures améliorées et des animations retravaillées qui rendent l’ensemble plus fluide et coloré. Certains joueurs avaient toutefois relevé des différences avec la version Wii lors du trailer d’annonce. Si certaines critiques ont été prises en compte et corrigées, le reste dépendra davantage des préférences personnelles au niveau des détails entre le rendu plus classique de la version et celle-ci.

On retrouve tous les ingrédients d’une exclusivité Nintendo classique, portée par une histoire simple mais efficace qui sert de prétexte à une aventure riche en action et en exploration. Le tout est baigné dans l’humour et le charme si caractéristiques de Donkey Kong. Dans ce jeu, l’île habituellement paisible de notre gorille est envahie par un mystérieux groupe, les Tikis, issus de la tribu maléfique des Tiki Tak. Ces créatures, dotées de pouvoirs hypnotiques, prennent le contrôle des animaux de l’île et les forcent à voler les précieuses bananes de Donkey Kong. Heureusement, grâce à sa légendaire détermination, Donkey Kong est immunisé contre leur hypnose et décide de partir récupérer son stock de bananes tout en sauvant les animaux de l’île.

Le jeu de plateforme pour les complétionnistes acharnées en attente de défis

Même s’il est difficile de s’enthousiasmer pleinement pour un remaster d’un jeu déjà bien connu, on ne peut nier son statut de jeu de plateforme d’excellence, qui a su faire ses preuves avec brio. Son succès repose notamment sur des contrôles très simples à comprendre mais qu’il faut exploiter au mieux, offrant ainsi un gameplay à la fois dynamique et exigeant. Avec seulement la capacité de sauter, rouler et frapper au sol, on apprend rapidement à maîtriser ces outils pour enchaîner les ennemis et réaliser des sauts avec fluidité. Les mondes et niveaux, quant à eux, renouvellent sans cesse les interactions pour éviter la monotonie, que ce soit en grimpant sur des zones végétales ou en soufflant sur des pissenlits pour dénicher des trésors cachés.

Un véritable parc d’attractions où chaque niveau propose une expérience différente. En prime, l’exploration est largement récompensée grâce à une profusion de collectibles à récupérer. On retrouve les quatre lettres K-O-N-G, qui débloquent des niveaux bonus, les pièces de puzzle, qui permettent d’accéder à du contenu additionnel comme des illustrations ou des croquis, et les pièces bananes, utilisées pour acheter divers objets. Parfois, il est nécessaire de rejouer les niveaux pour trouver des zones secrètes ou optimiser ses trajectoires, notamment en utilisant certains ennemis pour effectuer des sauts plus longs sur des passages spécifiques. Pour les complétionnistes, parcourir le jeu en ramassant un maximum de collectibles est déjà une belle aventure, mais les plus acharnés prendront plaisir à explorer chaque recoin pour tout dénicher.

Nintendo a plus ou moins corrigé les principaux défauts souligner à l’époque comme l’utilisation du motion gaming non obligatoire (il est toujours possible de taper comme DK en secouant les Joy-Con) ou la difficulté parfois trop frustrante avec « la version moderne ». Néanmoins, malgré ce petit ajout de confort, vous allez tout de même en baver et recommencer les niveaux plusieurs fois.