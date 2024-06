Donkey Kong Country Returns HD : Le platformer 2D sorti sur Wii et 3DS revient sur Switch le 16 janvier 2025

Donkey Kong est de re-retour

Difficile de passer après Donkey Kong Country: Tropical Freeze, et pourtant, l’épisode Wii vient compléter le catalogue toujours plus hallucinant de la console hybride de Nintendo, avec un très bon platformer 2D de plus à noter.

On retrouve Donkey et Diddy Kong aux prises avec la tribu Tiki Tak, qui a hypnotisé tous les animaux de la jungle et, surtout, volé les bananes de notre héros. Donkey Kong Country oblige, des séquences de plateforme 2D colorées, dynamiques, variées et challengeantes sont au programme au cours des 80 niveaux (y compris ceux ajoutés sur 3DS) que regroupe le jeu.

Outre les déplacements classiques avec le gorille, on retrouve donc naturellement les courses de chariot sur des rails, mais aussi des virées en tonneaux-fusées ou à dos du rhino Rambi. Et comme véritable nouveauté de cet opus Switch, on notera uniquement la sympathique possibilité de partager les deux Joy-Con pour jouer à deux en coop locale.

Donkey Kong Country Returns HD arrivera le 16 janvier 2025 sur Switch.