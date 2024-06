Où précommander Donkey Kong Country Returns HD

Malgré son étiquette de remaster, Nintendo ne se prive pas pour proposer cette aventure à un prix presque habituel pour ses nouveautés jeux. Attendu pour le début de l’année 2025, Donkey Kong Country Returns HD sera donc facturé au prix de 59.99€ pour son prix conseillé, bien qu’il soit possible de le trouver 10€ moins cher sur Cdiscount. D’autres revendeurs s’aligneront peut-être d’ici la sortie.

Voici où précommander le jeu :

Amazon

Micromania (avec 10€ offerts en bon d’achat)

Fnac

Cdiscount

Nouveautés Donkey Kong Country Returns HD sur Switch

Lors de son annonce au Nintendo Direct, Donkey Kong Country Returns HD a tout de même précisé quelques ajustements et nouveautés. Si l’on retrouvera l’aventure initiale sortie sur Wii avec des graphismes améliorés et des contrôles pensés pour la Switch, il ne faut pas s’attendre à de grands bouleversements pour la trame principale puisque cela reprend l’histoire comme à l’époque. On notera tout de même la présence des niveaux qui avaient été ajoutés sur 3DS quelques années après, ainsi que la possibilité de jouer à deux en coopération locale en se partageant le Joy-Con.

Date de sortie et jaquette Donkey Kong sur Switch

Pour la jaquette, pas ou peu d’efforts réalisés sur celle-ci. On reprend le visuel de la version Wii pour y jouer le logo réactualisé avec le HD et on zoom un peu pour s’adapter au format des jaquettes Switch. Quant à la date de sortie, on rappelle que ce remaster est prévu pour le 16 janvier 2025 sur Nintendo Switch.