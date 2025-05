Nintendo Switch : La barre des 150 millions de consoles vendues est dépassée, Donkey Kong Country Returns HD franchit le million

Une retraite mais pas nécessairement une fin de vie

On s’arrête toujours régulièrement devant les performances de Nintendo et de sa Switch, livrées via les bilans trimestriels. Si l’on a pu constater des ventes au rythme de plus en plus essoufflé, cela n’a pas empêché à la console hybride d’atteindre 152,12 millions d’unités vendues. Mais la perte de vitesse est nette.

1.26 millions de Switch ont été vendues du 1er janvier au 31 mars 2025. Pour la même période, nous avions 3,07 millions en 2023 et 1,96 millions en 2024. La bécane arrive donc petit à petit au bout du marathon, même si la vie ne s’arrêtera évidemment pas pile le jour de la sortie de la Switch 2. Cependant, il faut reconnaître que le passage de relais arrive à point nommé.

Un top 10 des jeux inflexible et premières projections pour la Switch 2

En ce qui concerne les jeux, 31.43 millions de copies ont été vendues au cours de ce trimestre qui s’est terminé le 31 mars. Et au sujet des titres qui trustent le haut du classement, vous ne serez absolument pas surpris de voir que ça ne bouge pas, à l’exception d’un mano a mano entre les deux Pokémon principaux de la console.

Voici le top 10 des jeux Switch les plus vendus, à la fin de l’année fiscale 2024-2025 :

Mario Kart 8 Deluxe : 68.20 millions Animal Crossing: New Horizons : 47.82 millions Super Smash Bros. Ultimate : 36.24 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 32.81 millions Super Mario Odyssey : 29.28 millions Pokemon Ecarlate / Pokemon Violet : 26.79 millions Pokemon Epée/ Pokemon Bouclier : 26.72 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 21.73 millions Super Mario Party : 21.16 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 18.25 millions

On apprend également que Donkey Country Returns HD, sorti le 16 janvier, a atteint 1.27 millions d’unités écoulées. Pas mal pour le remaster de l’opus Wii. Aussi, nous avons eu droit pour l’occasion à une mise à jour du nombre total de jeux Switch vendus à travers le monde, et celui-ci atteint les 1.391 milliards d’exemplaires.

Enfin, et parce que la Switch 2 s’apprête à connaître ses premiers pas en juin, Nintendo a fait part de ses prévisions pour la console. Big N mise sur 15 millions de consoles et 45 millions de jeux vendus d’ici la fin de la prochaine année fiscale, autrement dit, au 31 mars 2026.

Cela équivaut à espérer en 8 mois et demi quasiment le même total que le nombre de Switch première du nom vendues en un an. Autant dire que Nintendo vise haut, et on aurait tort d’en douter, mais on mesurera au fil des bilans les performances de la petite sœur.