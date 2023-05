Dolos : Gérez les dérives d’une IA pour préserver la société dans ce jeu de gestion narratif

Des thèmes qui résonnent avec l’actualité

Le concept de Dolos n’est pas évident à saisir au premier regard mais il devrait attirer les plus curieux d’entre vous. Dans ce titre, vous devrez gérer non seulement l’avenir du gouvernement fictif de la Gauétie, mais aussi le destin de plusieurs individus pour créer la société la plus efficace possible, en essayant de contenter tout le monde, ce qui ne sera évidemment pas possible.

Vos compromis et vos choix vont déterminer l’orientation de votre partie, d’autant plus que vous serez accompagnés d’une intelligence artificielle pouvant prédire le potentiel de chaque personne et son efficacité au sein de la société. Une aide qui est évidemment à double tranchant puisqu’elle favorisera certains types d’individus au risque de créer des déséquilibres dans la politique sociale de la Gauétie. Libre à vous de l’écouter ou non et de faire face aux conséquences de vos choix.

Dolos sera disponible prochainement sur PC. Restez à l’affût pour des informations additionnelles concernant le titre, sachant qu’une page Steam est désormais disponible.