Abiding Bridge : La maison d’édition française de jeux nous explique son fonctionnement

On connaît plus ou moins le fonctionnement des éditeurs de jeux vidéo, mais il existe aussi d’autres organismes qui aident les petits studios ou les créateurs et créatrices indépendants à faire connaître leurs jeux. C’est notamment le cas d’Abiding Bridge, qui se présente sous la forme d’une maison d’édition, et qui était présent lors de l’AG French Direct avec deux jeux issus de leur catalogue, Racine et Sclash, tout en nous expliquant un peu mieux comment fonctionne leur modèle d’édition.

Une maison d’édition qui aide les plus petites équipes

Abiding Bridge s’inspire notamment du domaine de la musique en évitant aux plus petits créateurs et créatrices de passer obligatoirement par la fondation d’un studio, puisque cette maison d’édition s’occupe de l’ensemble de la distribution et répartit ensuite les sommes allouées à l’équipe entre les différents artistes qui ont travaillé sur le projet.

Cela permet alors aux équipes les plus modestes de ne pas se lancer dans les longues démarches administratives de création de société, afin de se focaliser uniquement sur le développement de leurs jeux.

Elizabeth Maler, CEO d’Abiding Bridge, nous explique tout cela en vidéo à l’occasion de l’AG French Direct. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les jeux présents au sein de la maison d’édition, n’hésitez pas à consulter le site internet d’Abiding Bridge.