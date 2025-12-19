Le PDG de Larian (Divinity) promet une session de questions-réponses début 2026 pour donner plus de transparence

Le studio donnera plus de détails sur Divinity à travers cet exercice

Que l’IA soit utilisée dans diverses tâches techniques est une chose qui peut être acceptée par le public, mais que l’IA générative touche même de loin un domaine artistique (même de manière temporaire), ça, c’est la limite à ne pas franchir pour bon nombre de personnes. Même si Swen Vincke affirme qu’aucun artiste n’est remplacé depuis que Larian emploie l’outil, beaucoup déplorent tout de même son utilisation, même des ex-employés du groupe, à l’image de Selena Tobin, environmental artist, qui déclare :

« Voici mon avis : j’adorais travailler chez Larian Studio jusqu’à l’arrivée de l’IA. Revoyez votre stratégie et changez de cap au plus vite. Respectez vos employés : ils sont exceptionnels et n’ont pas besoin de l’IA pour proposer des idées brillantes. »

Autant dire que la gronde est encore loin d’être apaisée. Swen Vincke compte donc mettre les choses à plat via une session de questions-réponses mettant en avant divers départements de Larian, afin de parler de certains sujets concernant le développement en lui-même tout en répondant à quelques interrogations sur Divinity :

« Cela fait une semaine que nous avons annoncé Divinity, notre prochain RPG, et beaucoup de choses se sont perdues dans la traduction. L’ADN de Larian, c’est l’autonomie. Tout ce que nous entreprenons vise à améliorer nos équipes, nos jeux et nos joueurs. Pour des journées de travail plus agréables et des jeux de meilleure qualité. Notre succès repose sur notre capacité à donner à chacun les moyens de travailler à sa façon et d’exploiter au mieux ses compétences et son savoir-faire, afin de créer les meilleurs RPG possibles. Dans ce contexte, il serait irresponsable de notre part de ne pas évaluer les nouvelles technologies. Cependant, nos processus évoluent constamment et, lorsqu’ils s’avèrent inefficaces ou non conformes à nos valeurs, nous les modifions. Pour vous donner plus d’informations, nous organiserons une séance de questions-réponses avec nos différents départements après les fêtes, au cours de laquelle vous aurez l’occasion de nous poser directement toutes vos questions sur Divinity et notre processus de développement. »

Pas encore de date pour cette mise à nu, mais rendez-vous début 2026 pour voir si ces précisions permettront d’avoir un débat plus apaisé, ou si cela ne fera que jeter de l’huile sur le feu.