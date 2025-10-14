Dissidia Duellum Final Fantasy, un nouveau spin-off dans un Tokyo moderne, arrive sur mobiles

C’est l’enfer de la mode

Dissidia Duellum Final Fantasy a été révélé aujourd’hui via une première bande-annonce, et il porte en lui tous les stigmates d’un spin-off qui aura une courte vie, comme tant d’autres jeux mobiles Square Enix. Le principe de base reste le même, à savoir celui de croiser les différents épisodes de la saga, mais ce nouvel épisode décide de placer tous nos protagonistes au beau milieu d’un Tokyo moderne. Allez savoir si l’influence Kingdom Hearts est là ou non.

Un contexte qui permet ainsi à nos héros de troquer leurs tenues emblématiques pour des vêtements plus fashion et contemporains. Dissidia Duellum Final Fantasy veut sans doute aller séduire celles et ceux qui adorent les collaborations entre les grands du monde de la mode et Final Fantasy, comme lorsque Lightning est devenue égérie de Louis Vuitton.

Au-delà des tenues à collecter dans ce que l’on imagine être un gacha, le jeu se présente comme un Battle Arena avec des équipes de trois personnages. Mais le premier teaser montre finalement peu de gameplay en dehors des attaques spéciales de nos personnages. On voit également que des grandes illustrations plus communes pour la série, comme celles de Yoshitaka Amano, seront à débloquer. Parmi les personnages jouables déjà confirmés, on retrouve Cloud, Kain, Terra, Djidane, Lightning ou même Prompto, et d’autres arrivent, comme Clive.

Un bêta test du jeu aura lieu prochainement, mais celui-ci sera réservé aux États-Unis et au Canada. Dissidia Duellum Final Fantasy devrait sortir en 2026 sur iOS et Android.