Dispatch : Deux millions de personnes ont joué au jeu narratif depuis sa sortie

Les prévisions du studio sont complétement dépassées

Le succès est total pour Dispatch, puisque AdHoc Studios indique que 2 millions de personnes ont joué au jeu depuis son lancement. On ignore pourquoi le studio ne parle pas de 2 millions de ventes ici puisque le jeu n’est disponible dans aucun abonnement, mais cela ne change pas grand-chose.

Pour un jeu narratif épisodique, la performance est assez incroyable et montre que le public peut encore adhérer au concept si la réalisation du titre est convaincante et que le rythme de sorties est assez resserré. Dans une interview accordée à GamesIndustry.biz la semaine dernière, les fondateurs du studio révélaient que les prévisions de ventes du jeu sur trois ans allaient finalement être atteintes en seulement trois mois, si le jeu continuait sur cette route. Maintenant qu’il a dépassé la barre des 2 millions, on imagine que la rentabilité sera au rendez-vous encore plus rapidement que prévu.

De quoi obliger le studio à annoncer une saison 2 d’ici peu de temps ? Rien n’est moins sûr, car AdHoc sait déjà sur quoi il va travailler ensuite. Il s’agira d’un jeu dans l’univers d’Exandria, le monde créé par le collectif Critical Role (ce dernier ayant aidé Dispatch) qui sert de décor à ses campagnes Donjons & Dragons, récemment adaptées en séries animées avec The Legend of Vox Machina et le tout récent The Mighty Nein.