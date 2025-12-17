Dispatch : AdHoc Studio évoque les difficultés autour d’une éventuelle saison 2

Embracer aurait pu tuer le projet

Eurogamer a eu droit à une longue interview avec Nick Herman et Pierre Shorette, cofondateurs du studio, pour évoquer l’après-Dispatch. Un futur encore un peu flou pour le studio qui rappelle ne pas avoir prévu un tel succès pour son premier jeu, ne serait-ce que parce que celui-ci a failli ne jamais voir le jour, étant donné qu’il a été lâché par son éditeur, lié à Embracer (toujours fourré dans les bons coups) en plein milieu du développement :

« Notre éditeur nous a lâchés en plein milieu de notre projet pour des raisons financières. L’industrie était en pleine crise, si vous vous souvenez, il y a deux ans. Nous étions en plein dedans. Sans entrer dans les détails, nous étions aux premières loges. Notre éditeur était lié à Embracer, et j’ai l’impression qu’Embracer a été l’un des premiers éléments déclencheurs de cette crise qui a véritablement ébranlé l’industrie. Nous étions donc en première ligne. C’était une situation étrange. »

Pour tenir la barque, le studio a accepté quelques contrats comme le fait de travailler sur The Wolf Among Us 2, mais c’est avec le support de Critical Role qui les choses ont pu avancer. Si le collectif n’a pas remplacé un éditeur, il a permis au titre de gagner en exposition, tandis que le studio était maintenant missionné pour un jeu dans l’univers d’Exandria (le monde créé par Critical Role au sein de Donjons & Dragons).

Une éventuelle saison 2 sous pression

Alors à cette époque, une saison 2 de Dispatch n’était pas dans les plans. Aujourd’hui, c’est un peu différent. Si la décision n’est pas encore certaine, notamment parce que le studio doit s’occuper du jeu Critical Role, AdHoc ressent une certaine pression pour produire une saison 2, comme l’explique Shorette :

« Le truc, c’est que c’est comme dans le monde de la musique : on a toute une vie pour écrire son premier album, et seulement huit mois pour le deuxième. On retrouve un peu cette impression. On a passé tellement de temps dessus — sept ans, c’est énorme. Si le résultat avait été mauvais, ça aurait été la honte. On a pris un temps fou ! On y consacre un temps fou, comme pour GTA 6 — il a intérêt à être bon. Je sais qu’on n’aura pas autant de temps pour la saison 2, parce qu’on veut répondre à la demande. »

Herman ajoute :

« Pour la saison 1, il n’y avait aucune attente particulière, aucune pression extérieure. Les gens devaient simplement découvrir, apprécier et ne pas se faire d’idées préconçues. Pour la saison 2, si nous la faisons, nous savons que ce sera un défi supplémentaire. »

La patience sera tout de même de mise, le temps que le studio sache précisément vers quel projet il va concentrer tous ses efforts par la suite. Si une saison 2 de Dispatch sonne comme un succès assuré, voir AdHoc aller explorer l’univers si riche d’Exandria et tenter autre chose (sans que le ton soit si différent de celui de Dispatch) semble aussi être une bonne idée.