Disney Dreamlight Valley met à l’honneur Monstres & Cie dans sa nouvelle mise à jour

Les gentils monstres s’invitent dans la Vallée

Dès le 28 février prochain, vous serez en mesure de vous aventurer dans le Royaume du « Niveau Blagueurs » pour y rejoindre Bob Razowski et Sulli, non pas pour les aider à terrifier de pauvres enfants, mais pour les aider à faire rires les bambins. Cette mise à jour apportera de nouvelles options de personnalisation avec des teintes de peau en plus pour votre avatar, comme du bleu ou du vert pour ressembler aux personnages du film. Comme à chaque nouvelle saison, une nouvelle Voie des étoiles sera proposée avec diverses récompenses, à l’image d’objets de décorations qui sont inspirés par Monstropolis.

La mise à jour devrait aussi corriger pas mal de bugs et permettre d’améliorer certaines fonctionnalités du jeu, comme le Magasin général de Picsou qui fera peau neuve, tandis qu’il sera désormais possible de changer de nom de joueur ou de joueuse.

Disney Dreamlight Valley est disponible sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.