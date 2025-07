Digimon Alysion : les inscriptions pour la bêta fermée mondiale sont ouvertes avec 10000 places disponibles

Le jeu de cartes Digimon se « digitalise »

Voulant prendre la même voie que Pokémon et son Pokémon TCG Pocket, Bandai Namco sent qu’il a une carte à jouer avec Digimon Alysion, une adaptation mobile du jeu de cartes physique Digimon dévoilée en mars dernier. Proposé en free-to-play (avec achats in-game), le jeu permet de construire des decks avec vos Digimon préférés et de participer à des batailles en ligne (dans un style rappelant Hearthstone). Il se place dans l’univers de Digimon Liberator, mais propose une histoire originale, des personnages inédits et de nouveaux Digimon dotés de parcours de digivolution jusqu’alors inexplorés.

Selon Bandai Card Games, cette phase de test vise à tester les performances serveur, évaluer l’équilibrage du gameplay et recueillir des retours de la communauté. Les informations collectées auprès des participants permettront d’optimiser l’expérience avant la sortie officielle du jeu. Le formulaire de candidature est accessible sur le site officiel du jeu. Les inscriptions pour iOS et Android ouvrent le 28 juillet et ferment le 3 août. En cas de surplus de candidatures, une sélection aléatoire sera opérée pour désigner les 10 000 participants. La bêta se déroulera durant août 2025. La date exacte sera communiquée prochainement.

