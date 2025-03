Après Pokémon, Digimon s’attaque aussi au jeu de cartes sur mobiles avec Digimon Alysion

Le jeu de cartes Digimon dévoile ses premières images

C’est avec une première vidéo que l’on découvre aujourd’hui Digimon Alysion, un jeu de cartes qui sera disponible en free-to-play (et donc sans doute avec un tas de microtransactions) et qui met en avant une histoire inédite.

On y retrouvera certaines des créatures les plus emblématiques de la licence, mais aussi des nouvelles, en compagnie de PNJ encore jamais vus. On semble ici plus proche d’une formule HearthStone qu’un Pokémon TCG Pocket, pour le peu de gameplay que l’on arrive à décortiquer dans cette bande-annonce. On ignore également si le jeu sera traduit dans notre langue et s’il sortira en même temps partout dans le monde.

Ce Digimon Alysion est pour l’instant uniquement prévu sur les mobiles iOS et Android à une date indéterminée, et une bêta fermée arrivera d’ici peu de temps. Entre cela et la récente annonce de Digimon Story Time Stranger, les fans de Digimon auront de quoi faire.