Deux démos gratuites disponibles dès aujourd’hui pour Star Ocean The Second Story R et Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres

Dragon Quest ou Star Ocean ? Pourquoi pas les deux

Pour être plus précis, Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres a dévoilé un nouveau trailer lors du Nintendo Direct japonais. Il a malheureusement fait l’impasse chez nous, mais vous pouvez vous consoler avec une démo gratuite (et en français) disponible dès maintenant dans l’eShop de la Switch.

Il sera possible de transférer les monstres de votre équipe principale et ceux dans votre réserve de la démo vers le jeu complet lors de sa sortie.

Square Enix nous régale bien aujourd’hui avec une autre démo gratuite sur PS4, PS5, Switch et PC (via Steam) pour Star Ocean The Second Story R. Vous allez ainsi pouvoir jouer aux premières heures du jeu avec la possibilité de transférer vos données dans le jeu complet afin de reprendre là où vous vous êtes arrêté. La démo comprend trois villes, deux donjons, deux boss et des activités comme la pêche.

Une bonne façon de vous familiariser avec le gameplay action en temps réel et les nouvelles mécaniques de jeu. Cela vous laisse surtout admirer le magnifique rendu en 2.5D de ce remake. Autrement, vous pouvez aussi regarder les 8 minutes de gameplay partagées par Square Enix dans le trailer ci-dessous et qui offrent un bon résumé de tout ce que le titre a à offrir.

Star Ocean The Second Story R sortira le 2 novembre 2023 sur PC, PS4, PS5 et Switch.

Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 1er décembre prochain.