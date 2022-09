Detective Pikachu 2 : La suite serait presque prête à sortir

Detective Pikachu 2 a beau ne pas être un secret, tout le monde se demande si le projet est encore vivant ou non, étant donné que The Pokémon Company n’en n’a pas parlé depuis des lustres. En début d’année, l’espoir a été ravivé grâce à un employé indiquant qu’il travaillait toujours sur le jeu, et c’est aujourd’hui un cas similaire qui nous est présenté. Nintendo Life a repéré la page LinkedIn d’un certain Jonathan Murphy, Division Senior Programmer chez Creatures Inc depuis 5 ans, qui mentionne le jeu dans son profil.

Une sortie plus proche qu’espérée ?

Sur la page de ce dernier, on peut voir qu’il travaille bel et bien sur Detective Pikachu 2, toujours prévu sur Nintendo Switch, mais aussi et surtout que le jeu serait proche de sa sortie :

« En utilisant Unity/C#, j’ai travaillé sur un projet non annoncé et sur un autre avec une sortie imminente, Detective Pikachu 2. »

On notera donc que non seulement, Detective Pikachu 2 est encore bel et bien vivant, mais surtout qu’il pourrait sortir très prochainement. On ne parle pas forcément de jours ou de semaines, et il faudra même probablement attendre 2023, mais on devrait peut-être l’apercevoir lors d’un prochain Pokémon Presents ou un Nintendo Direct, qui sait.