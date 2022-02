Le jeu Détective Pikachu 2 est visiblement toujours vivant

Lors le film Pokémon Détective Pikachu a envahi les salles obscures, The Pokémon Company a réalisé un gros coup avec un long-métrage qui a rapporté suffisamment de dollars pour relancer l’intérêt autour du jeu de base, à défaut d’espérer un second film. C’est donc sans grande surprise que quelques semaines après la sortie du film, on apprenait qu’un Détective Pikachu 2 (c’est le nom qu’on lui donnera pour l’instant) était en préparation pour la Nintendo Switch, mais depuis plus de nouvelles. Rassurez-vous, le projet semble pourtant être toujours d’actualité.

On mène l’enquête

C’est via un site de recrutement pour Creatures (le studio derrière le premier jeu) que VGC a repéré cela, puisque l’on y voit le profil d’un programmeur, répondant au nom de KT, indiquer sur son profil qu’il travaille sur la suite de Détective Pikachu. Dans ce post, il fait aussi mention de l’intérêt du studio pour les nouvelles technologies, que ce soit le ray-tracing, le DLSS, l’Unreal Engine 5 et autres. Evidemment, ces technologies ne devraient pas être utilisées sur Switch, mais l’ambition est là.

Si aucun détail sur le jeu en lui-même n’est disponible sur cette annonce, comme on pouvait s’en douter, c’est la première fois que l’on entend reparler du projet depuis des années, preuve qu’il est toujours en développement. Rappelons que ce nouveau Détective Pikachu est une suite directe du premier, uniquement à destination de la Nintendo Switch.