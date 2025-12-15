Des versions PS5, Xbox Series et Switch 2 de Divinity: Original Sin 2 sont maintenant disponibles
Larian a marqué les esprits lors des Game Awards en annonçant le retour de Divinity avec un nouvel épisode plus ambitieux que jamais (et plus crade que jamais). C’est donc le moment idéal pour découvrir la licence, et si les deux premiers Divinity sont peu accessibles, il est toujours possible de se tourner vers les deux Divinity: Original Sin, proches de la formule d’un Baldur’s Gate 3. Il n’y a d’ailleurs pas meilleur timing que maintenant puisque le second opus arrive aujourd’hui sur les consoles de dernière génération.
Avec une mise à niveau gratuite
Larian nous fait une jolie surprise aujourd’hui en sortant sans prévenir des versions PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 de son RPG Divinity: Original Sin 2. Des versions un peu plus optimisées qui ne demandent d’ailleurs pas de repasser à la caisse si vous possédez le titre sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, puisque cette mise à niveau est gratuite. Notez qu’il ne s’agit pas d’un remaster, juste un simple portage.
Sorti en 2017 (dans sa version 1.0), cet opus s’est vite imposé comme une référence du genre, et c’est l’épisode parfait pour se familiariser un tant soit peu avec la licence. Larian précise aussi qu’il n’est pas nécessaire d’avoir joué aux précédents Divinity pour profiter de celui-ci, tout comme il n’est pas nécessaire de jouer à cet épisode pour mieux se préparer pour le prochain Divinity, chaque épisode étant très indépendant (on ignore même quel gameplay adoptera le prochain Divinity).
Mais on ne pourra que vous recommander d’essayer cet épisode si vous avez apprécié Baldur’s Gate 3, étant donné que Divinity: Original Sin 2 a posé les bases du plus gros succès de Larian.
Date de sortie : 14/09/2017