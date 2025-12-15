Des versions PS5, Xbox Series et Switch 2 de Divinity: Original Sin 2 sont maintenant disponibles

Avec une mise à niveau gratuite

Larian nous fait une jolie surprise aujourd’hui en sortant sans prévenir des versions PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 de son RPG Divinity: Original Sin 2. Des versions un peu plus optimisées qui ne demandent d’ailleurs pas de repasser à la caisse si vous possédez le titre sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, puisque cette mise à niveau est gratuite. Notez qu’il ne s’agit pas d’un remaster, juste un simple portage.

Sorti en 2017 (dans sa version 1.0), cet opus s’est vite imposé comme une référence du genre, et c’est l’épisode parfait pour se familiariser un tant soit peu avec la licence. Larian précise aussi qu’il n’est pas nécessaire d’avoir joué aux précédents Divinity pour profiter de celui-ci, tout comme il n’est pas nécessaire de jouer à cet épisode pour mieux se préparer pour le prochain Divinity, chaque épisode étant très indépendant (on ignore même quel gameplay adoptera le prochain Divinity).

Mais on ne pourra que vous recommander d’essayer cet épisode si vous avez apprécié Baldur’s Gate 3, étant donné que Divinity: Original Sin 2 a posé les bases du plus gros succès de Larian.