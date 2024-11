Divinity Original Sin 2 pourrait revenir sur PlayStation et Xbox Series après le succès de Baldur’s Gate 3

Un portage qui tombe sous le sens

Puisque Baldur’s Gate 3 a séduit beaucoup de néophytes qui recherchent aujourd’hui un RPG dans la même veine, Larian aurait tort de se passer d’une réédition de Divinity Original Sin 2. C’est peut-être ce qui est en train de se tramer en coulisses puisque le site Gematsu a pu repérer que Divinity Original Sin 2: Definitive Edition venait à nouveau d’être enregistré dans un listing de l’organisme PEGI, qui est en charge de la classification des jeux sur notre continent.

Ce sont plus précisément des versions PlayStation 5 et Xbox Series qui ont été mises en avant, ce qui pourrait être le signe d’une ressortie du jeu sur ces plateformes, avec toutes les améliorations habituelles que l’on est en droit d’attendre de tels portages. Le titre est déjà jouable sur ces plateformes via les versions PS4 et Xbox One, mais une réédition permettrait d’attirer un nouveau public tout en mettant en place quelques nouveautés techniques.

Aucune annonce officiel n’a été publiée pour le moment, mais le système de classification ne fait jamais rien par hasard.