Demonschool s’annonce pour 2023 sur PC et consoles

Demonschool a été annoncé lors du PC Gaming Show 2022 et malgré ses grosses différences avec son modèle, il assume l’influence qu’a eu Persona sur le projet, les épisodes récents qui viennent d’annoncer leur arrivée sur Xbox, comme les plus anciens.

Demonschool, un autre Persona-like horrifique ?

On suit donc un groupe de lycéens avec leur vie quotidienne entre leurs cours et le fait de combattre des démons. Il y aura donc un emploi du temps à gérer avec des jours divisés en sections mais aussi des relations avec 15 différents PNJ à entretenir ce qui pourra avoir un impact sur la fin que vous aurez.

Mais là où on commence déjà à diverger de la série d’Atlus, c’est au niveau visuel vu l’utilisation du pixelart qui maie 2D et 3D en cherchant à créer une ambiance proche des films d’horreur italiens des années 70 et des œuvres du mangaka maître de l’eroguro Suehiro Maruo.

Il faut aussi souligner que les combats seront quant-à-eux du Tactical-RPG. Il faudra bien coordonner Faye, Destin, Namako et Knute pour faire les meilleurs combos possibles. Notez d’ailleurs que les développeurs de Necrosoft Games disent vouloir simplifier le genre et limiter le nombre de « clics » à faire lors des affrontements.

Ainsi, il y a juste à déplacer vos personnages et ils choisiront eux-mêmes la cible de leurs attaques et les techniques à utiliser. Et malgré le fait de pouvoir revenir en arrière pour annuler vos actions tant que votre tour n’est pas fini, on nous promet que la difficulté sera quand-même au rendez-vous.

Demonschool sera édité par Ysbrid Games et sortira en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC. Le site officiel et la page Steam sont déjà disponibles.