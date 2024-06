Demonschool attendait la rentrée

Demonschool nous permet de suivre les aventures de Faye, une jeune fille issue d’une longue lignée de chasseurs de démons qui fait sa première rentrée à l’université. Et combattre les forces du mal et sauver le monde fait partie du cursus. Heureusement pour elle, elle sera bien entourée avec pas moins de 15 autres étudiants qui pourront faire équipe avec elle, voire plus puisque chacun (ou chacune) est une relation amoureuse possible.

C’était d’ailleurs le sujet du premier passage du jeu cette semaine dans la conférence Guerrilla Collective tandis que le passage sur l’IGN Live était quant-à-lui consacré aux combats de boss avec donc quelques extraits pour savoir ce qui nous attend lors de ces phases.

Mais évidemment, on retiendra surtout la bande-annonce diffusée dans le cadre du PC Gaming Show puisqu’en plus d’être plus représentative de l’ensemble du jeu, elle permet surtout d’apprendre enfin la date de sortie du jeu.

En effet, Demonschool sortira le vendredi 13 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC où il sera à la fois disponible sur Steam mais aussi itch.io.