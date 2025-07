Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 s’offre un nouveau trailer et dévoile Muzan Kibutsuji en DLC gratuit

Les Piliers enfin jouables

Cette nouvelle bande-annonce met en lumière trois arcs narratifs majeurs de l’anime adaptés dans ce deuxième opus : le Quartier des plaisirs, le Village des forgerons et l’Entraînement des Piliers. Ces segments seront jouables dans un mode Histoire, toujours avec la patte accrocheuse du studio CyberConnect2. Autre nouveauté majeure, les Piliers seront jouables pour la première fois en mode Versus. Chaque personnage disposera de ses propres techniques et styles de combat, avec un soin particulier apporté aux animations et à la fidélité au matériau d’origine.

En addition de cette vidéo, Aniplex et SEGA ont confirmé l’arrivée de Muzan Kibutsuji en tant que personnage jouable en mode Versus. Ce contenu sera proposé gratuitement via une mise à jour post-lancement, sans date précise pour le moment. Le studio a également annoncé un Character Pass payant intitulé “Infinity Castle”, qui ajoutera plusieurs nouveaux personnages issus de l’arc final de l’œuvre, à mesure de leur révélation.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sortira le 1er août au Japon et le 5 août en Occident, sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam). On précise également que le film sera disponible en France le 17 septembre prochain.