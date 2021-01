La démo de Little Nightmares II est désormais disponible sur PS4, Xbox One et Switch

Prévu pour sortir dans un petit mois maintenant, Little Nightmares II offre aux joueurs la possibilité de l’essayer à travers une démo, qui vient d’être rendue publique aujourd’hui sur consoles.

La démo arrive sur console

Cette démo était déjà disponible pour les joueurs PC depuis quelques semaines, mais la voilà enfin arrivée sur console (elle sera disponible sur Switch dès 18 heures). Elle propose de parcourir le premier niveau du jeu, qui nous emmène de la forêt du chasseur, où Mono et Six se rencontrent.

On vous en parle justement dans notre dernier aperçu en date, qui vient d’être publié, où nous avons pu parcourir ce niveau ainsi que le suivant afin de voir ce que nous réservait ce second opus.

Little Nightmares II sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch dès le 11 février prochain. Pour rappel, Little Nightmares est offert sur PC jusqu’au 17 janvier.