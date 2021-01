Little Nightmares est offert sur PC pendant une durée limitée

Alors que l’on attend la sortie de Little Nightmares II, prévue pour le mois prochain, Bandai Namco a décidé d’offrir aux joueurs la possibilité de découvrir le premier épisode gratuitement avant de se lancer dans la suite.

Un bon deal avant la sortie du deuxième épisode

En allant sur le site de Bandai Namco, on peut effectivement voir que Little Nightmares premier du nom est disponible gratuitement (temporairement) sur PC. Il suffit simplement d’aller sur le site et d’ajouter la clé Steam du jeu à votre panier pour l’obtenir sans débourser un centime de plus.

L’offre sera disponible jusqu’au 17 janvier, et le site de Bandai Namco rencontre actuellement une surcharge de visites, n’hésitez donc pas à actualiser souvent.

Une bonne occasion pour découvrir ce sympathique jeu d’horreur, qui aura droit à sa suite le 12 février prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.