Super Smash Bros Ultimate propose de nouveau des Défis. Et ils sont cette fois-ci au nombre de 124 répartis sur 8 pages différentes qui reprennent en principe les différents modes de jeux.

Comment fonctionnent les défis de Super Smash Bros Ultimate ?

Réussir les 124 défis ne débloque rien de particulier mais chaque page a sa propre récompense une fois remplie. Notons tout de même que parmi les bonus offerts en réussissant ces challenges, on retrouve 13 éléments de personnalisation pour les combattants Mii, 12 musiques et 34 esprits que l’on ne peut pas obtenir autrement.

Le système de marteaux dorés est toujours présent pour valider un défi sans avoir à le faire. Attention cependant car 8 défis bloquent les marteaux et ce sont malheureusement souvent les plus compliqués à réussir. Au total, il est possible d’obtenir un maximum de 9 marteaux qu’il ne faudra pas utiliser n’importe comment. On démarre avec 3 marteaux gratuits puis on en gagne un nouveau tous les 20 défis validés (avec ou sans marteau).

Et rassurez-vous si vous n’avez pas d’abonnement Nintendo Switch Online, aucune récompense unique ne demande de jouer en ligne. La page en question permet seulement de gagner des Goldus, points d’esprits ou autres consommables que l’on peut obtenir autrement encore plus vite.

Les pages des Défis avec les récompenses et quelques conseils :

