Dans Super Smash Bros Ultimate, il est une nouvelle fois possible de réaliser des défis. Il s’agit d’équivalents aux trophées ou aux succès des autres consoles. Dans cette version ils sont répartis en 8 catégories qui correspondent aux différents modes où les réaliser. Notez qu’en cas de difficulté, il est possible de les valider en utilisant un marteau. On s’intéresse ici aux défis de la première page : ceux qui demandent une action spécifique en multijoueur.

Liste des défis Smash

Félinferno :

Incarnez Félinferno et infligez au moins 40 points de dégâts à un adversaire en une seule attaque. Conseil : Ce défi est plus simple en utilisant le B Bas de Félinferno, un contre qui absorbe une attaque adverse pour augmenter la puissance du prochain coup.

Ce défi est plus simple en utilisant le B Bas de Félinferno, un contre qui absorbe une attaque adverse pour augmenter la puissance du prochain coup. Récompense : Armure mécanique (Tenue Mii)

Bayonetta :

Terminer un Smash en Bande.

Récompense : 800 Goldus

Bowser :

Gagnez contre un ORDI de niveau 3 dans un Smash à 2 (sans esprits ; votre handicap : 300 % ; handicap de l’ORDI : 0%).

Luigi :

Disputez une super mort subite et mettez 3 adversaires K.-O. en 10 s ou moins.

King K. Rool :

Gagnez par une différence d’au moins 2 vies contre un ORDI de niveau 9 dans un Smash à 2 (match vie, ni esprits, ni handicap).

Récompense : 2 000 Goldus



Donkey Kong :

Accumulez au moins 250 points de dégâts.

Récompense : Sac de Sable (Esprit de soutien)

Little Mac :

Incarnez Little Mac et assénez un uppercut K.-O. à un adversaire dans le stage Ring de Boxe.

Daraen :

Incarnez Daraen et infligez un K.-O. à un ORDI de niveau 9 dans un Smash à 2 avec des attaques standard répétées (en moins de 3 min, ni esprits, ni handicap).

Balle Smash :

Terminez un tournoi à 32 participants dans lequel la victoire revient à un joueur humain.

Récompense : 1000 points d’esprit



Sheik :

Gagnez par une différence d’au moins 2 K.-O. contre un ORDI de niveau 3 dans un Smash à 2 (moins de 3 min, ni esprits, ni handicap).

Simon :

Utilisez le Smash final de Simon.

Récompense : Yoko Belnades (Esprit)



Villageois :

Infligez 3 K.-O. au cours de la première minute d’un combat.

Récompense : Tétimobile (Esprit de soutien)

Marie :

Incarnez Marie et blessez 5 fois un adversaire en un seul combat à l’aide de l’attaque spéciale côté canne à pêche.

Daisy :

Gagnez par une différence d’au moins 3 K.-O. contre un ORDI de niveau 5 dans un Smash à 2 (moins de 3 min, ni esprits, ni handicap).

Fille Inkling :

Incarnez un Inkling et enterrez 3 fois un ORDI de niveau 9 à l’aide du Rouleau, son attaque spécial côté.

Récompense : Garçon Inkling (Esprit de combattant)

Ryu :

Gagnez contre un ORDI de niveau 9 dans un Smash à 2 (match endurance de 500 PV, ni esprits, ni handicap).

Yoshi :

Gagnez par une différence d’au moins 3 K.-O. contre un ORDI de niveau 9 dans un Smash à 2 (moins de 3 min, ni esprits, ni handicap).

Récompense : Réducteur de barrière (x6)



Captain Falcon :

Gagnez contre un ORDI de niveau 5 dans un Smash à 2 (match endurance de 500 PV, ni esprits, ni handicap).

Samus sombre :

Disputez un Smash divers avec au moins 5 conditions spéciales.

Récompense : Fleur vampirique



Chomp :

Incarnez PAC-MAN et réalisez un score de 7650 au cours de son Smash final.

Ice Climbers :

Participez à un combat à huit combattants.

Récompense : 3000 Goldus



Carapuce :

Mettez un adversaire K.-O. en utilisant un objet.

Récompense : 10 En-cas (M)

Cloud :

Incarnez Cloud et touchez un adversaire avec l’attaque spéciale côté Taillade Croisée alors que la jauge de limite est pleine.

Récompense : Cloud (Advent Children) (Esprit de combattant)



Pichu :

Gagnez contre un ORDI de niveau 5 dans un Smash à 2 (sans esprits ; votre handicap : 300 % ; handicap de l’ORDI : 0%).

Dr. Mario :

Gagnez par une différence d’au moins 2 vies contre un ORDI de niveau 5 dans un Smash à 2 (match vie, ni esprits, ni handicap).

Récompense : 1 200 Goldus



Mr. Game & Watch :

Incarnez Mr. Game & Watch et mettez un adversaire K.-O. en sortant un 9 avec Judge, son attaque spéciale côté.

Récompense : Flagman (Esprit)



Ridley :

Incarnez Ridley et infligez un coup critique à l’aide de l’attaque spécial bas aiguillon mortel 4 fois en un seul combat.

Donkey Kong :

Dans un combat contre 4 ORDI de niveau 9, infligez 3 K.-O. à l’aide d’un Smash météore (moins de 3 min, ni esprits, ni handicap). Conseil : Un Smash météore est une attaque qui envoie directement l’adversaire mourir en bas du terrain. Le moyen le plus simple d’y parvenir est donc de faire son attaque aérienne bas au dessus de l’ennemi quand vous vous trouvez les deux au dessus du vide.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Super Smash Bros Ultimate pour plus d’astuces.