Dans Super Smash Bros Ultimate, il est une nouvelle fois possible de réaliser des défis. Il s’agit d’équivalents aux trophées ou aux succès des autres consoles. Dans cette version ils sont répartis en 8 catégories qui correspondent aux différents modes où les réaliser. Notez qu’en cas de difficulté, il est possible de les valider en utilisant un marteau. On s’intéresse ici aux défis de la deuxième page : ceux qui s’obtiennent dans le mode Aventure.

Liste des défis du tableau Aventure

Sumbra :

Battez Sumbra

Récompense : Dharkon (Musique)



Bayonetta :

Débloquez le dojo.

Récompense : 800 points d’esprit



Foreuse :

Obtenez tous les talents dans le mode aventure.

Kirby :

Débloquez la salle de sport.

Récompense : Minor Circuit (Musique)



Duo Duck Hunt :

Remportez la bataille finale sans subir de K.-O.

King K. Rool :

Retirez tous les obstacles de la contrée de la lumière.

Récompense : Clip & Snip (Esprit de soutien)



Ganondorf :

Incarnez Ganondorf et terminez le premier stage de la bataille finale sans subir de K.-O.

Conseil : Le premier stage prend fin avant la partie Boss Rush. Il ne faut pas hésiter à se servir des Ceintures-fusées. Se débarrasser de Kilaire puis Sumbra le plus vite possible rendra le chemin moins compliqué. Et le saut supplémentaire apporté par l’arbre des talents ne sera pas de trop non plus.

Récompense : Masque de Majora (Couvre-chef Mii)



Olimar :

Ouvrez 20 coffres au trésor.

Récompense : M. Caoutchouteux (Esprit de soutien)



Fille Inkling :

Démarrez une nouvelle partie +.

Récompense : 20 000 points d’esprit



Harmonie & Luma :

Obtenez un talent dans le mode aventure.

Récompense : En-cas (M)



Kilaire & Sumbra :

Visionnez la véritable fin.

Récompense : Galeem/Dharkon (Musique)



Bowser Jr. :

Sauvez 30 esprits dans le mode aventure.

Récompense : Visière Toy-Con (Chapeau Mii)



Marie :

Libérez 50 combattants.

Récompense : Elma (Esprit primaire)



Pichu :

Libérez tous les combattants.

Récompense :Manaphy (Esprit de soutien)



Bombe Hocotate :

Terminez le mode aventure.

Récompense : Homme masqué (Esprit primaire)



Kilaire :

Battez Kilaire.

Récompense : Galeem (Musique)

Peach :

Débloquez toutes les activités.

Récompense : Ticket classique



Mario :

Retirez un obstacle de la carte grâce à un esprit.

Récompense : 2000 Goldus



Lucina :

Remportez tous les combats.

Récompense : Dragoon (Esprit de soutien)



Roy :

Libérez un combattant.

Récompense : Mappo (Esprit primaire)



Dr. Mario :

Libérez 25 combattants.

Récompense : Geo Stellar & Omega-Xis (Esprit primaire)



Yoshi :

Débloquez l’expédition.

Récompense : 800 points d’esprit



Fox :

Sauvez 100 esprits dans le mode aventure.

Récompense : 5000 points d’esprit



Wario :

Débloquez le magasin.

Récompense : 1200 points d’esprit



PAC-MAN :

Sauvez 60 esprits dans le mode aventure.

Récompense : Tenue Toy-Con

