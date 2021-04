Dans Super Smash Bros Ultimate, il est une nouvelle fois possible de réaliser des défis. Il s’agit d’équivalents aux trophées ou aux succès des autres consoles. Dans cette version ils sont répartis en 8 catégories qui correspondent aux différents modes où les réaliser. Notez qu’en cas de difficulté, il est possible de les valider en utilisant un marteau. On s’intéresse aux défis de la huitième page : ceux qui sont liés aux collections.

Liste des défis du tableau Autres

Compléter cette page permet d’obtenir 2000 points d’esprit.

Peach :

Achetez un objet à prix réduit pendant les soldes du dimanche dans le magasin du coffre.

Récompense : Piantas (Esprit de soutien)



Mario :

Accumulez un total d’au moins 5 000 Goldus (G).

Récompense : Joueur Yakuman (Esprit de soutien)



Lucas :

Accumulez un total d’au moins 7 777 points d’esprit (PE).

Récompense : En-cas (M) (x5)



Boxeur Mii :

Créez 3 combattants Mii.

Récompense : Tenue d’affaire (Tenue Mii)



Ness :

Cumulez un total de 20 heures de jeu

Récompense : Perruque prince (Couvre-chef Mii)



Harmonie & Luma :

Obtenez 10 couvre-chefs différents pour vos combattants Mii.

Récompense : Casque de la tenue de chat (Couvre-chef Mii)



R.O.B. :

Créez une liste de lecture dans la banque sonore.

Récompense : Vault (Musique)



Entraîneuse Wii Fit :

Débloquez 10 combattants (hors combattants Mii).

Récompense : 1 500 Goldus



Rondoudou :

Rassemblez au moins 750 musiques.

Récompense : Final Destination Ver. 2 (Musique)



Snake :

Obtenez 10 tenues différentes pour vos combattants Mii.

Récompense : Tenue de chat (Tenue Mii)

