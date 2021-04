Dans Super Smash Bros Ultimate, il est une nouvelle fois possible de réaliser des défis. Il s’agit d’équivalents aux trophées ou aux succès des autres consoles. Dans cette version ils sont répartis en 8 catégories qui correspondent aux différents modes où les réaliser. Notez qu’en cas de difficulté, il est possible de les valider en utilisant un marteau. On s’intéresse ici aux défis de la troisième page : ceux du Tableau des esprits.

La liste des défis du Tableau des esprits

Link :

Battez un esprit de classe légende.

Récompense : Le tableau des esprits s’est agrandi !



Sonic :

Utilisez 10 objets qui modifient le contenu du tableau.

Récompense : Esprits de soutien (x3)



Peach :

Utilisez 10 objets vous donnant un avantage en combat.

Récompense : Ticket classique

Ness :

Battez 3 esprits de classe pro sans utiliser d’équipe d’esprits.

Récompense : Karin (Esprit primaire)



Félinferno :

Battez 10 esprits de classe légende.

Récompense : Ticket classique

Roi DaDiDou :

Affichez 4 cibles dans le tableau des esprits.

Récompense : Remplissage (x5)



Tiki :

Affrontez un adversaire en vous aidant d’une équipe d’esprits.

Récompense : Revanche (x2)



Link Cartoon :

Secourez 10 esprits d’affilée sans toucher la barrière ni utiliser de modificateur de barrière. Conseil : La vitesse de rotation de la barrière dépend du niveau de classe de l’esprit. Ce défi est donc plus un peu plus simple si vous enchaînez les esprits une étoile.

Récompense : Zero (Metal Gear Solid 3) (Esprit de soutien)



Mewtwo :

Battez 20 esprits de classe novice.

Récompense : En-cas (M) (x10)



Marie :

Battez 10 esprits de classe pro.

Récompense : Renouveler (x3)



Little Mac :

Battez un esprit de classe vétéran.

Récompense : Ralentisseur de barrière (x2)



Ice Climbers :

Affrontez 30 esprits dans le tableau.

Récompense : Le tableau des esprits s’est agrandi !



Drapeau spécial :

Obtenez 3000 points d’esprit (PE)

Récompense : Gégé Latineux (Esprit de soutien)

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Super Smash Bros Ultimate pour plus d’astuces.