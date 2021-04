Dans Super Smash Bros Ultimate, il est une nouvelle fois possible de réaliser des défis. Il s’agit d’équivalents aux trophées ou aux succès des autres consoles. Dans cette version ils sont répartis en 8 catégories qui correspondent aux différents modes où les réaliser. Notez qu’en cas de difficulté, il est possible de les valider en utilisant un marteau. On s’intéresse aux défis de la sixième page : ceux qui sont liés au mode Smash en Masse (plus un dans le mode Entraînement).

Liste des défis Extras

Luigi :

Jouez à Smash All-Star en solo avec Luigi et infligez 3 fois des dégâts une provocation.

Récompense : Mario (Mariage) (Esprit)



Ken :

Incarnez Ken et terminez Smash contre 100 en solo en n’effectuant que des attaques spéciales.

Wolf :

Incarnez Wolf et terminez Smash contre 100 en solo en moins de 5 min.

Sac de Sable :

Effectuez un combo de 20 coups dans le mode entraînement.

Link :

Terminez Smash contre 100 en solo dans le stage Tour du Prélude en moins de 5 minutes.

Récompense : Perruque prodige (Chapeau Mii)

Mega Man :

Jouez à Smash All-Star en solo et mettez un adversaire K.-O. avec un Smash météore.

Conseil : Un Smash météore est une attaque qui envoie directement l’adversaire mourir en bas du terrain. Le moyen le plus simple d’y parvenir est donc de faire son attaque aérienne bas au dessus de l’ennemi quand vous vous trouvez les deux au dessus du vide.

Récompense : En-cas (M)



Villageois :

Jouez à Smash All-Star en solo et mettez un adversaire K.-O. 3 fois.

Récompense : 1000 points d’esprits



Pit :

Terminez Smash contre 100 en solo en moins de 4 min.

Récompense : Lumen masqué (Esprit primaire)



Captain Falcon :

Jouez à Smash Cruel en solo et battez infligez 3 K.-O.

