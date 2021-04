Dans Super Smash Bros Ultimate, il est une nouvelle fois possible de réaliser des défis. Il s’agit d’équivalents aux trophées ou aux succès des autres consoles. Dans cette version ils sont répartis en 8 catégories qui correspondent aux différents modes où les réaliser. Notez qu’en cas de difficulté, il est possible de les valider en utilisant un marteau. On s’intéresse ici aux défis de la troisième page : ceux qui sont liés à la gestion des esprits.

Liste des défis Esprits

Compléter cette page permet d’obtenir l’esprit de soutien Balle Smash.

Villageois :

Faites évoluer 5 fois des esprits.

Récompense : 10 000 points d’esprits



Chef Kawasaki :

Obtenez 10 orbes en libérant des esprits.

Récompense : 50% de dégâts (x3)



Herbizarre :

Laissez 3 fois un esprit s’entraîner dans le dojo.

Récompense : 2000 Goldus



Mewtwo :

Obtenez un esprit de classe légende grâce à une invocation.

Récompense : En-cas (G) (x5)



Marie :

Laissez 3 fois un esprit partir en expédition.

Récompense : En-cas (M)



Fille Inkling :

Obtenez 10 esprits différents.

Récompense : Machaon (Esprit de soutien)



Link enfant :

Vendez 5 objets.

Récompense : En-cas (M) (x5)



Bomberman :

Obtenez 777 esprits différents.

Récompense : Dr. Wright (Esprit de soutien)



Shulk :

Laissez 3 fois un esprit s’entraîner dans la salle de sport.

Récompense : 1500 points d’esprits

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Super Smash Bros Ultimate pour plus d’astuces.