Dans Super Smash Bros Ultimate, il est une nouvelle fois possible de réaliser des défis. Il s’agit d’équivalents aux trophées ou aux succès des autres consoles. Dans cette version ils sont répartis en 8 catégories qui correspondent aux différents modes où les réaliser. Notez qu’en cas de difficulté, il est possible de les valider en utilisant un marteau. On s’intéresse aux défis de la septième page : ceux qui sont liés au jeu en ligne.

Liste des défis du tableau En ligne

Bowser :

Terminez 200 parties rapides.

Ganondorf :

Incarnez au moins 10 combattants différents en partie rapide.

Samus :

Infligez au moins 3 K.-O. au cours d’une partie rapide.

Récompense : En-cas (M)



Corrin :

Terminez 200 parties rapides.

Ness :

Obtenez au moins 10 plaques Smash.

Récompense : 2 000 points d’esprits



Félinferno :

Battez 10 fois un adversaire dont la puissance Smash est plus élevée que la vôtre en partie rapide.

Mario :

Obtenez au moins 5 plaques Smash.

Récompense : 1 000 points d’esprits



Lucario :

Terminez 100 parties rapides.

Little Mac :

Participez à 10 combats d’arène.

Récompense : En-cas (M) (x7)



Carapuce :

Battez 5 fois un adversaire dont la puissance Smash est plus élevée que la vôtre en partie rapide.

Spring Man :

Incarnez au moins 30 combattants différents en partie rapide.

Calamazones :

Obtenez au moins 50 plaques Smash.

Falco :

Infligez un total de 100 K.-O.

Récompense : 3 000 Goldus

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Super Smash Bros Ultimate pour plus d’astuces.