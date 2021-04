Dans Super Smash Bros Ultimate, il est une nouvelle fois possible de réaliser des défis. Il s’agit d’équivalents aux trophées ou aux succès des autres consoles. Dans cette version ils sont répartis en 8 catégories qui correspondent aux différents modes où les réaliser. Notez qu’en cas de difficulté, il est possible de les valider en utilisant un marteau. On s’intéresse ici aux défis de la troisième page : ceux qui sont liés au mode classique.

Liste des défis du tableau Classique

Zelda :

Terminez le mode classique avec une intensité de 9,9.

Roi DaDiDou :

Participez à 10 combats en équipe.

Richter :

Battez Dracula.

Garçon Inkling :

Obtenez au moins 1 400 000 points dans les crédits.

Récompense : Ticket classique



Mega Man :

Terminez le mode classique avec Mega Man.

Entraîneur Wii Fit :

Utilisez 3 tickets.



Pikachu :

Infligez 5 K.-O. à des combattants géants.

Récompense : Ralentisseur de barrière (x3)



Amphinobi :

Incarnez Amphinobi et obtenez au moins 98 000 points dans le jeu bonus.

Snake :

Incarnez Snake et terminez le mode classique avec une intensité de 5,0 sans perdre un seul combat.

King K. Rool :

Incarnez King K. Rool et atteignez l’arrivée dans le jeu bonus en 45 s ou moins.

Link :

Battez Ganon, le roi démon.

Wendy :

Mettez K.-O. 15 adversaires contre une horde ennemie.

Maxi-Tomate :

Obtenez 5 objets de soin et terminez le mode classique.

Pichu :

Infligez 20 K.-O. à des combattants issus de la série Pokémon.

Palutena :

Terminez le mode classique avec Palutena.

Lucina :

Infligez 20 K.-O. à des combattants issus de la série Fire Emblem.

Donkey Kong :

Terminez le mode classique avec une intensité d’au moins 3.0.

Récompense : 2 500 Goldus

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Super Smash Bros Ultimate pour plus d’astuces.