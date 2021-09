Un dentiste américain propose un nettoyage dentaire gratuit si vous le battez à Super Smash Bros. Ultimate

C’est la news insolite du jour. Si par hasard vous êtes aux Etats-Unis et que vous assurez à Super Smash Bros. Ultimate, vous pouvez gagner un soin dentaire gratuit.

Bizarrement, il ne joue pas Dr. Mario

Dans la ville de Ashland au Massachusetts, la clinique dentaire Zen Family Dental propose en effet une offre assez inhabituelle. Si vous parvenez à vaincre le dentiste Dr. Tej A. Shah dans un duel de Smash Bros. Ultimate, vous pourrez gagner un nettoyage dentaire gratuit. Heureusement, il ne semble pas qu’en cas de défaite on vous oblige à payer, mais seulement à déclarer au monde entier que vous avez lamentablement perdu contre un dentiste. Rien que ça.

Les commentaires de la vidéo Youtube faisant la promotion de cette offre semble indiquer que l’homme joue principalement Little Mac, mais aussi Pyra / Mythra.

On espère que le médecin ne rentre pas dans une rage de dentiste si on le bat. Même si on en France nous avons la chance d’avoir la sécurité sociale, rien ne vous empêche de demander à votre dentiste un petit « match au pif ».