Deer & Boy : On a testé pour la première fois à la Gamescom ce petit bijou français en compagnie de Jayson Houdet qui nous accorde une interview

Le cerf et le petit garçon

Deer & Boy, c’est l’histoire touchante d’un petit garçon qui décide de fuir de chez lui suite à une tragédie dont on ignore encore les contours. Seul et apeuré, le garçon va alors tomber sur un petit faon effrayé lui aussi, en se perdant au fin fond de la forêt. Tous les deux vont rapidement réaliser qu’ils vont avoir besoin l’un de l’autre, mais aussi de se faire confiance pour survivre dans ce monde bien trop grand pour eux, tout en croisant des manifestations assez hostiles de couleur violette qui semblent craindre la lumière, mais dont le studio tait encore les motivations et le lien réel avec les deux nouveaux amis.

En s’inspirant de jeux comme ICO mais aussi du type Little Nightmares dans la construction, Deer & Boy va alterner phases narratives et énigmes environnementales, notamment pour traverser des lieux étranges qui semblent envahir l’univers de manière fantasmagorique. Un mot sur la direction artistique, très « cubique » en somme, mais qui fonctionne très bien dans cet univers à la limite entre le réel et l’onirique.

Le gameplay est assez classique, à coup de coopération entre les deux êtres (du type débloquer un passage ou activer un ascenseur pour le cerf, mais attention, le jeu est uniquement jouable en solo), dans des lieux aussi poétiques que bucoliques comme une forêt ou d’étranges bâtiments. L’occasion d’apercevoir qu’il nous sera aussi possible de venir en aide à d’autres animaux de la forêt comme ce sanglier coincé qu’il nous a fallu libérer. On retrouvera aussi des phases d’infiltration avec certainement des ennemis à éviter ou contre lesquels se protéger grâce aux pouvoirs du cerf qui ne vont cesser d’évoluer, si l’on en croit les dires de l’équipe de développement.

Ce premier contact avec Deer & Boy est extrêmement rassurant sur la qualité du titre, bien que l’on aurait aimé en savoir un peu plus sur les raisons qui ont poussé le jeune garçon à fuir sa maison et sur cette étrange substance violette qui semble atteindre nos héros et que le cerf semble pouvoir contrer. Le studio étant désormais accompagné de Dear Villagers, il est attendu pour début 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Vous pouvez découvrir ci-dessous l’interview réalisée en exclusivité sur place, à Cologne, en compagnie de Jayson Houdet, le Game Director de Deer & Boy.

