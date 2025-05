DeathTower : Le tactical-RPG roguelike présente l’un de ses personnages jouables en vidéo

Avec Double Kick Heroes et CTHULOOT, le studio Headbang Club a commencé à se faire un petit nom au sein de la scène indépendante française. Malgré cette notoriété qui se construit pas à pas, il lui fallait encore passer par la case Kickstarter pour financer son nouveau projet, Deathtower. Un tactical-RPG avec des mécaniques de roguelike, qui a été présenté il y a quelques mois et qui est parvenu à récolter un peu plus que la somme demandée par le studio, permettant à ce dernier d’aller au bout de ses idées.