Death Stranding 2: On the Beach : Le Game Premiere de Los Angeles a eu lieu cette nuit, voici ce qu’il faut en retenir

Un poster et des guests

Sur cette scène animée par Geoff Keighley, Hideo Kojima n’a pas tardé a révélé le key art du poster final du jeu. Conçu par Pablo Uchida, déjà à l’œuvre sur celui sur Death Stranding premier du nom, ce poster façon affiche de film résume les personnages et idées de ce deuxième opus, dont pas moins de trois versions différentes de Fragile ou encore l’aperçu du Magellan Man.

Shioli Kutsuna, Troy Baker puis Woodkid ont rejoint la scène, discutant un peu du jeu, avant de voir un trailer inédit mettant en lumière le personnage joué par Elle Fanning, Tomorrow. Déjà perçue comme spéciale au cours des précédents trailers, elle fait démonstration de facultés liées à la poix, où elle peut directement s’immerger dedans pour en ressurgir ensuite. Elle met à profit ses compétences pour aider Sam, encerclé par des robots, en finissant carrément par emporter l’un d’entre eux sous terre, dans la poix.

Nous passerons ensuite les autres discussions sur scène jusqu’à ce que Geoff Keighley et Hideo Kojima nous invite à découvrir les cinq premières minutes du jeu sous moteur in-game, capturées sur PS5 Pro. On y entend une des musiques de Woodkid intégrées dans cette suite : « Minus Sixty One ».

Les cinq premières minutes du jeu dévoilées

Hideo Kojima nous indique que l’on se trouve 11 mois après les événements du premier opus, à la frontière entre les Villes-Unies d’Amérique (UCA) et le Mexique. Sam continue les livraisons de son côté en compagnie de Lou, car on rappelle qu’il a coupé les ponts avec Bridges et les UCA.

Il s’agit tout simplement du tuto au cours duquel nous devons simplement rentrer chez nous, et Kojima souligne à quel point les chemins sont ouverts et la musique adaptative, selon le trajet que vous effectuez ou si vous êtes en mouvement ou non.

Assez rapidement durant la séquence, nous apercevons une nouvelle forme de créature chirale. Nous connaissions les Echoués ou encore les espèces de gros ballons flottants. Là, il s’agit d’une nuée d’araignées pacifistes… tant que vous les laissez tranquilles.

On nous montre ensuite un mode de caméra cinématique nous laissant profiter du paysage tout en nous baladant sur la crête désertique, avant qu’un tremblement de terre n’intervienne. Kojima nous explique qu’ils fonctionnent sous système de réplique et que, bien entendu, il faut rester bien équilibré afin de ne pas chuter.

Une fois le tremblement de terre terminé, la map a changé et un des chemins n’est désormais plus praticable. De plus, Lou a peur. C’est donc le moment de réintroduire l’apaisement du bébé via les mouvements de la DualSense. Oui, toujours gadget puisqu’on peut désactiver le motion gaming, mais toujours irrésistible, que voulez-vous. Et ce sera tout pour cet opening.

Après la contemplation, l’action, avec des armes inédites

Ensuite, et on a cette fois décidé de ne pas perdre de temps sur la scène de l’Orpheum Theatre, nous basculons quelques instants plus tard sur une séquence de gameplay davantage tournée sur l’action. On le sait un peu plus nettement depuis la sortie des previews, cet aspect de Death Stranding 2 semble prendre encore plus de place que dans le premier opus, et les images inédites diffusées ici le confirment.

Avant, nous avions des passages avec Cliff Unger, joué par Mads Mikkelsen, dans des environnements rappelant différentes guerres. Ici, le personnage de Neil devrait occuper un peu le même rôle, mais le décor est différent. La thématique des séquences de cette suite n’est plus la guerre, mais les catastrophes naturelles.

Au bout de quelques secondes, on se retrouve face à une menace armée. Si l’on peut choisir d’éviter le combat, Hideo Kojima souhaite montrer le nouvel arsenal à disposition de Sam, dont un boomerang imprégné du sang de Sam. Très pratique pour éliminer Echoués et autres créatures liées à l’au-delà, l’arme à l’avantage de ne pas consommer de munitions.

Puis, juste après, c’est au tour du canon à poix. Il s’agit d’une sorte de minigun qui envoie de la poix et qui peut éteindre les feux, y compris les feux de forêt. Il peut même être utilisé comme une arme, tout du moins contre les ennemis de la séquence.

On la termine après un petit saut en avant dans le temps pour assister au combat de boss contre Neil et ses sbires, que nous affronterons donc à plusieurs reprises, comme ce fut le cas avec Cliff dans le premier. On avoue avoir un peu de mal à se réjouir tant ces passages-là n’étaient pas forcément les plus réussis du premier opus.

Des casquettes, un combat de boss et de la musique

Ce passage débute par une grande nouvelle : nous pouvons porter plusieurs casquettes, et même les porter à l’envers, oui oui. Kojima en profite pour refaire un point sur les accessoires que peuvent embarquer le sac à dos pour aider Sam dans sa quête, comme les boîtes de munitions. Un nouvel accessoire fait d’ailleurs son apparition avec un module chiral anti-gravité, permettant d’assouplir légèrement la charge subie par Sam.

Le combat commence ensuite en douceur puisqu’il est possible de s’occuper des sbires furtivement, mais les festivités ne tardent pas à être lancées avec du gameplay à l’arme à feu classique, avant de basculer sur de la grenade et d’autres types d’armes, nous emmenant tranquillement jusqu’à la fin de la séquence. On va se répéter, mais le rendu ne s’avère pas vraiment très convaincant de ce côté du gameplay. À voir manette en main malgré tout pour se faire notre propre avis.

Enfin, dernier extrait et il ne s’agit pas ici de gameplay. Nous voyons notamment Elle Fanning en train de répéter pour chanter sur « To the Wilder » de Woodkid, morceau spécialement conçu pour Death Stranding 2 ainsi que l’enregistrement d’une version orchestrale à Paris. Un morceau important qui sera joué plusieurs fois dans le jeu et qui semble donc disposer de plusieurs versions.

Woodkid, compositeur et producteur de la bande originale du jeu, a révélé qu’un album débarquerait pour le 13 juin, regroupant toutes ses pistes. Une version vinyle en édition limitée a également été dévoilée et les précommandes sont ouvertes. Tout cela arrivera avant la sortie du jeu afin de plonger au cœur de l’ambiance musicale de ce deuxième opus.

Voilà, nous sommes arrivés au bout des informations notables de ce panel à l’Orpheum Theatre de Los Angeles. Si vous voulez revoir l’intégralité du panel, la vidéo est disponible sur Youtube. La sortie de Death Stranding 2: On the Beach est toujours attendu pour le 26 juin sur PS5, et le 24 pour celles et ceux ayant précommandé la Digital Deluxe Edition.