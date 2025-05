Dead by Daylight fête ses 9 ans en intégrant Five Nights at Freddy’s et The Witcher dans son univers

Deux salles, une ambiance

Chapitre anniversaire de cette année 2025, « Five Nights at Freddy’s x Dead by Daylight » va intégrer Springstrap, la mascotte lapin de Freddy Fazbear’s Pizza, en tant que nouveau tueur. L’animatronique creepy disposera même d’une tenue Légendaire Springstrap, à débloquer dans la collection du chapitre.

Ce skin représente la version « Lapin jaune » vu dans le film de Blumhouse et interprétée par Matthew Lillard. L’acteur a par ailleurs prêté son image et enregistré des dialogues pour marquer davantage cette version du tueur en jeu.

Le tueur ne viendra pas seul puisqu’une toute nouvelle map inspirée du Freddy Fazbear’s Pizza sera ajoutée. Comme pour les autres crossovers, attendez-vous à moult clins d’œil liés à la saga. D’autres infos liées à ce chapitre arriveront plus tard.

Un autre visage ultra connu du jeu vidéo débarque bientôt même si on s’y attendait un peu moins : Geralt de Riv et toute une collection The Witcher viendront habiller les survivants du jeu. Une tenue Légendaire de Geralt dédiée à Vittorio Toscano permettra carrément d’adopter les traits du Sorceleur, avec des animations uniques dans le lobby et un doublage du formidable Doug Cockle, vois officielle du personnage.

Cette collection The Witcher, disponible le 3 juin, proposera également des tenues Très rares pour Yennefer, Ciri, Triss et Eredin. Une autre collection, celle des Boulet Brothers, comprenant une tenue Guerrière de l’hiver pour la Chasseuse et une tenue Artiste Boulet Brothers pour l’Artiste, débarquera quant à elle le 8 juillet.

Behaviour n’oublie pas sa communauté

Outre le contenu, Behaviour souhaite confirmer son engagement dans des mises à jour visant à améliorer l’expérience du jeu. Le studio rappelle alors les ajustements liés aux réglages gamma ou à la refonte totale des Archives en déclarant que d’autres updates de ce genre sont prévues.

Davantage de spectateurs pour les parties personnalisées, un rééquilibrage au niveau des cartes et objets-clés, une refonte du MMR et autres mesures anti-triche devraient arriver. Mais le plus important concerne sans aucun doute les pratiques « légales » mais jugées anti-jeu, souvent déplorées par la communauté. Ainsi, le studio travaille sur des solutions pour lutter contre le camping, le slugging et le tunneling.

Enfin, Dave Richard, le directeur créatif, a révélé un chapitre un peu spécial, destiné à débarquer au cours de l’année 2026. Il proposera un tueur et un survivant qui seront façonnés selon la communauté, à travers un large panel de choix présentés sous forme de votes.

Durant tout le cycle de préproduction et de production du chapitre, les joueuses et joueurs auront la parole pour définir le look, le gameplay et l’histoire derrière ces deux personnages. À voir concrètement jusqu’où les possibilités iront mais il faut avouer que l’idée est appréciable.