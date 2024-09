Le studio Midwinter viendrait d’être fermée après l’annulation d’un spin-off Dead by Daylight

Behavior se loupe, mais c’est Midwinter qui trinque

Aux dernières nouvelles, Midwinter travaillait sur un jeu multijoueur orienté PvE, nommé « Project T » situé dans l’univers de Dead by Daylight, avec des équipes de quatre personnages. Ce projet a été testé en interne en juillet dernier et les résultats non pas été ceux escomptés. Enfin presque, puisque dans un tweet, Behavior Interactive reconnait avoir eu des retours positifs, mais une étude de marché a montré que le jeu avait peu de chances de fonctionner. Par conséquent, Project T est désormais annulé et ne verra jamais le jour.

Un coup de massue pour Midwinter, qui venait pourtant d’être racheté. Puisque les retours ont été positifs et que c’est le marketing qui est en cause dans l’annulation du projet, cela veut dire que le studio est sain et sauf et peut être redirigé vers un autre projet n’est-ce pas ? Eh bien non, pas dans cette triste réalité qui est bien plus injuste.

Behaviour Interactive s’est bien gardé de l’annoncer sur les réseaux sociaux, mais le site GameDeveloper a recueilli de nombreux témoignages d’employés de Midwinter, qui indiquent qu’ils ont été licenciés et que le studio va fermer :

« Malheureusement, après près de sept ans, mon passage chez Midwinter Entertainment a pris fin brusquement en raison de la fermeture du studio. »

Ces témoignages mettent aussi en avant que Project T avait reçu d’excellents avis lors de ces tests, rendant cette fermeture encore plus inattendue. Ce ne sont pas les premiers licenciements chez Behavior cette année puisque 95 personnes ont été mises à la porte au début de l’été.