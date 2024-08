Dracula va faire courir les survivants

Konami multiplie les collaborations avec d’autres jeux, mais ne semble toujours pas décidé à annoncer un nouvel opus de la licence Castlevania. Il faudra se contenter de quelques miettes pour retrouver cette ambiance horrifique gothique. On imagine que le studio Behaviour Interactive est en tout cas très heureux de pouvoir compter sur la franchise culte pour alimenter le casting de Dead by Daylight.

Dead by Daylight accueille en plus son premier Tueur métamorphe et vampire grâce à Dracula. L’autre subtilité du personnage est qu’il est constamment accompagné de son chateau. Ainsi, chaque fois que Dracula est le tueur d’une partie sur une carte originale, il sera possible d’observer l’édifice à l’horizon. L’antagoniste peut se transformer en chauve-souris pour approcher les survivants en un instant et en loup pour traquer le sang de ses proies.

Nous voulions offrir aux joueurs une certaine fluidité au moment d’alterner entre les différentes formes de Dracula. Quand j’ai joué à Symphony of the Night pour la première fois, l’un de mes jeux préférés de tous les temps, avoir de tels pouvoirs était absolument incroyable. Pouvoir mettre les joueurs dans la peau du Seigneur ténébreux dans Dead by Daylight était une occasion fascinante et unique pour nous.Dave Richard, directeur créatif de Dead by Daylight.

Afin de résister au mieux à ses assauts, le titre ajoute également un survivant de choix en la personne de Trevor Belmont. Les collaborations ne sont pas prêts de s’arrêter étant donné que le titre a déjà teasé un autre crossover pour l’été 2025 avec Five Nights at Freddy’s.

Dead by Daylight Castlevania sera disponible le 27 août prochain.