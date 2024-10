Dead by Daylight relance son mode 2v8 et se prépare pour Halloween avec des événements

Le 2v8 de retour

Fermer un studio et en racheter un autre n’empêche pas Behaviour Interactive de continuer à alimenter son jeu à succès. Dead by Daylight va ainsi faire revenir son mode de jeu 2v8 qui avait été jouable pendant quelque temps cet été. Ici, ce n’est pas seulement un tueur qui vous coursera pour vous faire la peau mais deux, ce qui change complètement la double de gameplay. Heureusement, deux fois plus de survivants sont également présents, ce qui va tout de même venir bouleverser la dynamique.

Le mode sera jouable du 12 au 26 novembre, avec une version qu’on nous promet remaniée par rapport à celle de juillet. Plus de tueurs rejoignent l’aventure, avec le Fléau, l’Esprit et le Lance-mort. De nouvelles cartes sont aussi proposées pour les royaumes Propriété de Yamaoka et Tombe de Glenvale, avec de nouvelles capacités et de nouvelles classes. A priori, on pourrait imaginer que ce de mode revienne régulièrement avec de nouveaux ajouts.

Halloween approche

Comme l’année passée, l’événement Haunted by Daylight revient. En français, Hantise en plein jour, sera lancé du 17 octobre au 7 novembre et permettra d’offrir diverses récompenses et autres choses à faire, comme recueillir de l’Energie du vide pour ensuite la dépenser pour récupérer des objets. Le Tome 21 Dominus de la collaboration avec Castlevania va aussi se poursuivre, permettant de débloquer quelques tenues comme :

Dracula – Véritable forme (Légendaire Viscérale)

Trevor Belmont – Soma Cruz (Légendaire)

Yui Kimura – Robe de Shanoa Felix

Richter – Tenue de Jonathan

L’Infirmière – Manteau de Death

Tout cela s’accompagnera de divers costumes sur le thème d’Halloween qui font aussi être intégrés (ou faire leur retour) à partir du 17 octobre.