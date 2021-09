Darkest Dungeon II fera son entrée en accès anticipé le 26 octobre

Annoncé au tout début de l’année 2019, Darkest Dungeon II s’est tout de même fait très discret depuis. Jusqu’à présent, nous n’avions eu que quelques teasers et images à picorer ainsi qu’une annonce d’exclusivité temporaire pour l’Epic Games Store. Red Hook Studios refait surface et vient de nous annoncer une date pour la sortie de son jeu.

D’abord un accès anticipé

Prenez votre agenda et notez la date du 26 octobre 2021 pour l’arrivée de Darkest Dungeon II en accès anticipé. Cela se fera en exclusivité sur l’Epic Games Store, où la boutique sera la seule à proposer cette early access. Il faudra attendre la sortie définitive pour retrouver cette suite sur d’autres supports (on imagine que Steam en fera partie).

Suite du premier volet qui avait su séduire les joueurs et la presse, il s’agit toujours ici d’un RPG sombre aux allures gothique où la folie à une grande part d’importance. On ne sait pas encore précisément le contenu de cet accès anticipé ni sa durée exacte mais on sait au moins qu’il arrivera le mois prochain sur l’Epic Games Store.