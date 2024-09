Une semaine après avoir fermé le studio Midwinter, Behaviour Interactive (Dead by Daylight) rachète Red Hook Studios (Darkest Dungeon)

Pas d’argent pour conserver les studios mais assez pour en racheter

L’identité de ce studio rajoute une couche de surprise à cette annonce. Il s’agit de Red Hook Studios, celui à qui l’on doit la saga Darkest Dungeon. A priori, ce studio n’était pas en difficulté puisqu’il avait vendu 500 000 exemplaires de son Darkest Dungeon II une semaine après sa sortie, en incluant les ventes en accès anticipé. Mais l’offre de Behaviour était peut-être difficile à refuser, bien que l’on ignore pour l’instant la somme dépensée dans ce rachat.

Red Hook Studios devrait conserver son leadership et ses plans concernant la licence Darkest Dungeon, tout en s’appuyant sur les ressources de Behaviour. Ce dernier indique via son co-fondateur Rémi Racine que la série est un ajout naturel au portfolio du groupe, « synonyme de l’horreur ». Il voit dans l’univers sombre de Darkest Dungeon un lien logique avec Dead by Daylight tout en vantant les mérites du gameplay de cette licence fraichement acquise.

Tout cela seulement une petite semaine après avoir renvoyé les employés de Midwinter, et après une année marquée par les vagues de licenciement chez Behaviour. Autant dire que le timing a de quoi rendre fou, surtout en lisant une interview (publiée sur le même site) de Rémi Racine et des co-fondateurs de Red Hook, Tyler Sigman et Chris Bourassa.

Bad Behaviour

On y apprend que certains des employés de Midwinter ont reçu des propositions pour être relocalisés dans les bureaux canadiens du groupe lors de la fermeture du studio. Alors que le deal entre Behaviour et Red Hook se préparait dans les coulisses, il n’aurait pas été question de proposer aux employés de Midwinter de basculer vers Red Hook, ou au moins de construire une équipe de support pour le studio.

Un choix qui aurait été logique. Mais la réponse de Rémi Racine à ce sujet est cinglante : « Le rachat est aujourd’hui, Midwinter c’était hier ». Alors qu’il n’était question que de quelques jours et que ce rachat ne s’est pas fait en un claquement de doigts. Il explique néanmoins qu’il aura fallu conserver l’équipe de Midwinter sans projet fixe durant plus d’un an avant qu’une opportunité se présente, ce qui n’était pas viable.

Et que pense Red Hook de ces licenciements ? Être racheté par un groupe qui a effectué de nombreux licenciements cette année ne doit pas être des plus rassurants, et les deux co-fondateurs du studio reconnaissent qu’il n’est jamais plaisant de voir autant de personnes être mises à la porte. C’est cependant en toute langue de bois que Chris Bourassa répond :

« Nous avons pensé que c’était une occasion de construire une piste solide pour un futur titre et d’assurer la stabilité. »

Red Hook n’était cependant pas en difficulté puisqu’il est bien précisé que ce rachat n’était pas « une mesure de dernier recours ». Il ne reste donc qu’à espérer que Behaviour ne réserve pas le même sort aux employés de Red Hook qu’à ceux de Midwinter, même si l’équipe aurait apparemment accueilli la nouvelle avec soulagement. Mais il est bien rare de voir un rachat sans pertes.