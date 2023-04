Darkest Dungeon II : L’ultime mise à jour avant la fin de l’early access

La route de la rédemption

« Redemption Road » est la dernière mise à jour de Darkest Dungeon II avant la sortie complète le 8 mai prochain. Elle se concentre principalement sur plusieurs ajustements de mécaniques déjà existantes, avec l’amélioration des déplacements et sur la structuration des routes. Il faudra d’ailleurs bien se préparer avant de les emprunter, car un nouveau pan de gameplay sur la diligence fait son apparition : les jetons d’armures et de roues, éléments qui permettront de donner un avantage considérable aux joueurs et joueuses qui s’aventurent de plus en plus loin dans le jeu. Mais attention au retour de bâton : ne pas en avoir assez implique de potentielles embuscades supplémentaires.

Lors des expéditions, on aura aussi droit à des familiers, au nombre de 10, qui nous donneront de divers effets pour nous aider dans notre périple. Vous pourrez les débloquer à l’Altar et vous pourrez même les renommer, tout est fait pour que vous vous y attachiez rapidement (mais attention tout de même).

Mais Red Hook Studios a revu l’ensemble de l’équilibrage global de Darkest Dungeon II, et heureusement : le genre du rogue lite impose une certaine exigence et c’est pour cette raison que le système de butin et d’économie a été revu pour que le jeu ne laisse aucunement de place à la chance.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des éléments de la mise à jour sur le site officiel de Darkest Dungeon II, ainsi que les nombreux correctifs de bugs qui viennent avec Redemption Road. Darkest Dungeon II arrive le 8 mai prochain sur Steam et l’Epic Games Store.