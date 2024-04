Darkest Dungeon II nous plongera dans la folie dès le 15 juillet sur les consoles PlayStation

Passez votre été dans ce sombre univers

Le roguelite a récemment fait parler de lui puisqu’il était au programme de la Triple-I Initiative afin d’annoncer l’arrivée d’une grosse mise à jour, qui apportera un nouveau mode de jeu. Mais aujourd’hui, le studio préfère nous parler de l’arrivée prochaine des versions PS4 et PS5 avec un nouveau trailer. Darkest Dungeon II sortira donc sur les consoles PlayStation le 15 juillet prochain.

Puisque le jeu est tellement mis en avant par Sony, on ne serait pas étonnés de le voir débarquer directement dans la sélection des jeux PS Plus Extra, chose que le constructeur fait de plus en plus, mais ce n’est ici qu’une hypothèse.

Darkest Dungeon II devrait également arriver prochainement sur Xbox, mais puisque l’annonce d’aujourd’hui a eu lieu va le PlayStation Blog, on en sait pas plus à ce sujet pour le moment.