Curse of the Dead Gods sortira en accès anticipé le 3 mars prochain

Passtech Games, le studio de développement français basé à Lyon annonce une date de lancement pour son accès anticipé. En effet, on vient tout juste d’apprendre sur Twitter que Curse of the Dead Gods arrivera le 3 mars prochain sur Steam.

Curse of the Dead Gods montre le bout de son nez

Curse of The Dead Gods releases on Steam Early Access on March 3! Check out our Reveal Trailer and plunge into a dark and merciless skill-based indie roguelite: pic.twitter.com/tlub0opD8H — Curse of the Dead Gods (@PlayDeadGods) February 6, 2020

Le titre avait déjà fait son apparition au sein du salon de la Paris Games Week de cette année sur le stand Made in France. Cette fois-ci, il sortira sous forme d’accès anticipé dès le 3 mars prochain sur Steam. Même si nous ne connaissons pas encore le prix, cela vient d’être annoncé sur la page Twitter du jeu. Le titre développé par Passtech Games et édité par Focus Home Interactive vient de mettre en ligne un trailer pour l’occasion.

Pour rappel, Curse of the Dead Gods est un Roguelite où il faudra traverser d’innombrables salles regorgeant de pièges et monstres. Le titre affiche tout de même une direction artistique singulière et séduisante à souhait. Le jeu avait fait forte impression au sein de la rédaction lors de nos premiers essais à notre passage dans la capitale. Le titre développé par Passtech Games est un savant mélange entre Slay the Spire et Hades, vous allez devoir choisir vous-même les différents chemins à emprunter et ensuite place à l’action.