Curse of The Dead Gods annonce un crossover avec Dead Cells

Curse of The Dead Gods va avoir droit à une greffe de Dead Cells très bientôt comme nous l’annonce aujourd’hui le studio lyonnais. Nous avons ainsi deux roguelike/lite français d’exception de la scène indépendante qui collaborent dans « la mort » pour le plus grand plaisir des joueurs.

We are happy to reveal our upcoming Curse of the Dead Cells crossover update with @motiontwin!

Get ready for:

💀new curses

💣new weapons

🔥more features

Coming to you on April 14!

More info: https://t.co/soTVbOb33L pic.twitter.com/e3g9Jmwc8d

— Curse of the Dead Gods (@PlayDeadGods) April 7, 2021