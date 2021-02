Curse of the Dead Gods présente son gameplay en détails en vidéo

Après presque un an d’accès anticipé, Curse of the Dead Gods s’apprête à sortir dans sa version complète dès la semaine prochaine. Pour l’occasion, Focus Home Interactive et Passtech Games ont publié une nouvelle vidéo qui nous en apprend un peu plus sur le gameplay pour ceux qui ne se sont pas encore essayé au jeu.

La version complète sera disponible dans quelques jours

Le titre arrivera dans sa version complète dans les prochains jours et nous montre ici tout le chemin qu’il a parcouru, avec beaucoup de contenu en plus par rapport à sa première sortie, dont des malédictions en plus ainsi que des challenges inédits.

Curse of the Dead Gods nous entrainera dans un cycle de morts sans fin en parcourant des tombeaux dans lesquels on tombera dans de nombreux pièges, tout en faisant face à de féroces ennemis. Le jeu nous présente ici son gameplay dans son intégralité, avec toutes les subtilités qu’il faudra maitriser pour venir à bout des défis les plus difficiles.

Curse of the Dead Gods sera disponible dès le 23 février sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.